Смертельное ДТП с Infiniti: экспертиза подтвердила, что за рулем был 16-летний мажор

За рулем автомобиля Infiniti во время смертельной аварии по просп. Гагарина в Харькове находился 16-летний Николай Харьковский.

Это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза. А также показания свидетелей и видео с камер наблюдения, сообщил спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Общественное.

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Образцы ДНК-материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, которые брали у водителя.

"Экспертиза и допрос свидетелей подтвердили факт, что за рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний водитель", - сказал Чубенко.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

После ДТП подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП. В одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем. В другом сказал, что отказали тормоза.