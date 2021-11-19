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пятница, 19 ноября 2021 15:45

Смертельное ДТП с Infiniti: экспертиза подтвердила, что за рулем был 16-летний мажор

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Смертельное ДТП с Infiniti: экспертиза подтвердила, что за рулем был 16-летний мажор
Харьковчанина 16-летнего Николая Харьковского арестовали на 60 дней без права на залог. За рулем Infiniti он проехал на красный свет и на перекрестке протаранил легковушку Chevrolet. Фото: DIALOG.UA

За рулем автомобиля Infiniti во время смертельной аварии по просп. Гагарина в Харькове находился 16-летний Николай Харьковский.

Это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза. А также показания свидетелей и видео с камер наблюдения, сообщил спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Общественное.

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Образцы ДНК-материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, которые брали у водителя.

"Экспертиза и допрос свидетелей подтвердили факт, что за рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний водитель", - сказал Чубенко.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

После ДТП подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП. В одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем. В другом сказал, что отказали тормоза.

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