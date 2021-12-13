Назвали имя 16-летнего водителя, снесшего людей на переходе в Луцке

В Луцке 16-летний Дмитрий Рудюк на Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. Искалечил пятерых взрослых и 5-летнего ребенка. Фото: t.me/okoinfo_bot

16-летнего водителя, который за рулем автомобиля Renault Megane сбил шесть человек на переходе в Луцке, зовут Дмитрий Рудюк.

Аварию парень совершил на автомобиле отчима, сообщает ИА Волынские Новости со ссылкой на собственные источники.

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Владелец автомобиля в момент совершения ДТП был за границей.

Полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах несовершеннолетний взял ключи от машины отчима.

Авария произошла 12 декабря в 14:30 по просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Черновола. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех задержали. В результате столкновения больше всех пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Также в результате инцидента травмы получила 27-летняя предпринимательница, у нее ушиб ноги. 36-летняя доцент кафедры правоведения ЛНТУ имеет ушиб голени, 41-летняя воспитательница - перелом костей стопы. Все они после осмотра медиками и оказания помощи лечатся амбулаторно. Сам водитель телесных повреждений не получил.