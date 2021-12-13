ДТП в Луцке: пострадавших - шестеро. 16-летнего водителя отправили в изолятор

В Луцке 16-летний водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. Искалечил пятерых взрослых и 5-летнего ребенка. Фото: vl.npu.gov.ua

В Луцке на Волыни задержан 16-летний водитель, сбивший шесть человек на пешеходном переходе.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын - в областной больнице. Еще четыре женщины получили ушибы и переломы. После оказания медицинской помощи их не госпитализировали", - рассказали в полиции.

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Водитель и его пассажиры учатся на первом курсе высшего профессионального училища Луцка, местные жители. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учете службы по делам детей не находятся.

Следователи открыли уголовное производство. Решают вопрос об объявлении 16-летнему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит до восьми лет за решеткой.

В Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Событие произошло 12 декабря в 14:30 на просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Черновола. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех задержали. Относительно пострадавших, сначала сообщали, что их пятеро.