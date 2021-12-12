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воскресенье, 12 декабря 2021 17:33

В Луцке авто на скорости въехало в толпу
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В Луцке возле торгового центра автомобиль Renault Megane въехал в толпу на пешеходном переходе
Фото: "Суспільне"
Авария произошла 12 декабря в 14.30 на проспекте Соборности
Очевидница сообщила, что автомобиль ехал на высокой скорости на зеленый свет

В Луцке возле торгового центра автомобиль Renault Megane въехал в толпу на пешеходном переходе.

Авария произошла 12 декабря в 14.30 на проспекте Соборности, передает "Суспільне".

"Авто, убегая от патрульных, въехало в пешеходов. По передней информации, четыре человека травмировались. В машине на момент аварии находились три человека. Они убегали с места происшествия. Всех удалось догнать", - сказала представительница Нацполиции Волыни Ольги Бузулук.

Очевидница сообщила, что автомобиль ехал на высокой скорости на зеленый свет.

Лейтенант полиции Владимир Фарамц сказал, что, по предварительной информации, в машине были несовершеннолетние.

Травмы разной степени тяжести получили пять человек. Среди них ребенок, который был госпитализирован.

Вечером 10 декабря в селе Городище на Ровенщине бревно выпало из грузовика ЗИЛ и пробило боковое стекло маршрутки, в котором ехали 20 пассажиров. В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний житель Березного. У него диагностировали перелом предплечья, сообщила пресс-служба полиции региона.

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Дата
12
декабря

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