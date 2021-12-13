Рассказали о состоянии пешеходов, которых сбил 16-летний водитель

Фото: facebook.com/Bilosh

В аварии с несовершеннолетним водителем в Луцке пострадали четверо взрослых и ребенок. 39-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Автомобили экстренной медицинской помощи доставили двоих травмированных в аварии в городскую клиническую больницу, женщину в тяжелом состоянии - в областную, рассказал заведующий центральной оперативной диспетчерской "скорой" Станислав Линик, передает Общественное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимали побег от полиции на видео под музыку: подробности ужасного ДТП в Луцке

"39-летнюю женщину с политравмами, переломами костей черепа и голеней доставили в областную клиническую больницу. Она без сознания находится в реанимации", - добавил главный врач областной больницы Александр Дудар.

Остальных трех пострадавших после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Относительно пострадавшего мальчика его осмотрели в травмпункте областной детской больницы. В какое отделение госпитализировали – пока не известно.

В Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Событие произошло 12 декабря, в 14:30, на проспекте Соборности. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось задержать. По предварительной информации они – несовершеннолетние.