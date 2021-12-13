ДТП с 16-летним водителем: одна пострадавшая в критическом состоянии

В Луцке 16-летний водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. Искалечил пятерых взрослых и 5-летнего ребенка. Фото: facebook.com/Bilosh

Женщина, попавшая под колеса 16-летнего водителя Renault Megane в Луцке, в критическом состоянии.

Она до сих пор в коме. Медики не делают прогнозы, передает ТСН.

"У нее тяжелая черепно-мозговая травма, переломы правой руки и левой ноги", - рассказывают врачи.

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Пятилетний сын потерпевшей в детской областной больнице. У мальчика ушибленная рана лба. Его жизни, по словам медиков, угрозы нет.

С мальчиком сейчас родственники, должен работать детский психолог.

В Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Событие произошло 12 декабря в 14:30 на просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Черновила. В машине на момент аварии находились три человека. Им 15 и 16 лет. Они сбежали с места происшествия. Всех задержали.