Показательная казнь для устрашения: друг белоруса Шишова назвал структуры, которые могли его убить

В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки. Фото: t.me/beldomua

К смерти белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве могут быть причастны спецслужбы России или Беларуси.

Смерть Виталия не связана с самоубийством. А является показательной казнью для запугивания белорусской оппозиции. Об этом заявил друг Шишова Юрий Щучко в эфире канала "Украина 24".

"Когда мы за два дня до смерти Виталия встречались и гуляли по городу, - он, я и его подруга разговаривали о детях, смеялись, веселились. Я им говорил как старший товарищ: давайте, ребенка родите, я буду помогать, буду ему на 3 часа в неделю халявным дедом. Мы посмеялись, Виталий говорил: да. То есть человек, который планирует семью, ребенка, простите, о суициде не думал", - заявил он.

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Щучко убежден, что лица, причастные к смерти, намеревались "наказать и показать активистам среднего звена, чтобы они не занимались деятельностью".

"Вы понимаете логику: если убрать активистов среднего звена, то связь между низовыми активистами и лидерами протестов пропадает. Достать человека в Украине, к моему сожалению, гораздо проще, чем в той же Польше или Литве. Это еще и за счет того, отсутствует языковой барьер", - сказал он.

Белоруса 26-летнего Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в лесном массиве в Святошинском районе Киева. Был председателем общественной организации "Белорусский дом в Украине". Накануне вышел из дома на ул. Бударина на утреннюю пробежку и исчез, не отвечал на звонки. На теле обнаружили телесные повреждения. Телефон лежал на земле. Веревка была привязана к ветке на высоте 3,8 м.