Подозреваемый – симулянт: по делу об убийстве студентки новый поворот

Дария Косенок с Каменского Днепропетровской области училась во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Хотела быть переводчиком. Фото: facebook.com_igor.zinkevych

Подозреваемый в жестоком убийстве 19-летней студентки во Львове 20-летний Нестор Литвинчук симулирует психическую болезнь.

Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы опроверг предварительные выводы львовских экспертов о невменяемости подозреваемого, сообщает ZAXID.NET.

У Нестора Литвинчука не было признаков психической болезни на момент совершения преступления. И сейчас он тоже здоров и не нуждается в принудительном лечении, по выводам столичных экспертов.

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"По своему психическому состоянию он мог осознавать свои действия и управлять ими. В настоящее время у Литвинчука не выявлены признаки какого-либо психического расстройства. Выявлены признаки симуляции. По своему психическому состоянию в настоящее время Литвинчук может осознавать свои действия и управлять ими", – говорится в заключении киевских психиатров, предоставленном родственниками убитой.

Родители убитой Дарьи Косенок будут настаивать, чтобы Литвинчука перевели из психбольницы в СИЗО и довели дело до приговора. Считают, что он должен быть приговорен к пожизненному заключению, поскольку убийство было совершено с особой жестокостью.

Следующее заседание суда запланировано на 8 февраля.

Студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок с множественными ранами обнаружили вечером 30 марта 2021 года в арендованной квартире во Львове. Главный подозреваемый - ее парень из Житомирщины 20-летний Нестор Литвинчук. Его задержали в Сходнице. В полиции говорят, что мужчина признался в содеянном и объяснил причину убийства. Позже по результатам экспертизы во Львовской психиатрической больнице Нестора Литвинчука признали невменяемым.