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Подозреваемого в убийстве 19-летней студентки выпустили из СИЗО

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Подозреваемого в убийстве 19-летней студентки выпустили из СИЗО
Дария Косенок с Каменского Днепропетровской области училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Хотела быть переводчиком. Фото: facebook.com_igor.zinkevych

Подозреваемого в убийстве студентки 19-летней Дарьи Косенок, которую нашли убитой в арендованной квартире во Львове, выпустили из СИЗО.

Нестора Литвинчука перевели во Львовскую областную психиатрическую больницу, потому что во время экспертизы якобы диагностировали психическое заболевание. Теперь могут признать невменяемым. Об этом рассказали родители убитой Анна и Андрей Косенок, передает zaxid.net.

Дарья и подозреваемый длительное время встречались. Признаков болезни у него никто не замечал. Андрей Косенок отметил, что парень ему никогда не нравился, поскольку нигде официально не работал, однако жил богатой жизнью - арендовал дорогие автомобили и жилье. По его данным, парень был программистом.

Пара встречалась год. Впоследствии парень начал проявлять агрессию и Дарья решила прекратить такие отношения. Анна Косенок добавляет, что после этого парень начал преследовать дочь: угрожал, что совершит самоубийство. Поэтому дочь и согласилась в тот трагический день встретиться с ним.

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Родители девушки не соглашаются с тем, что парень болен. Требуют провести независимую экспертизу в Киеве или Днепре.

Добавляют, что на их взгляд парень хорошо спланировал преступление. А это свидетельствует о его вменяемости.

Мать подозреваемого Анна Литвинчук отмечает, что сын действительно болен. А ее вина в том, что вовремя не заметила болезнь.

Женщина утверждает, что хочет, чтобы сына вылечили и он продолжил полноценную жизнь, помогая родственникам убитой девушки. Также она общалась с родственниками погибшей и просила у них прощения за сына.

23 сентября суд рассмотрит ходатайство прокурора о принудительном лечении парня, в рамках которого ему и проведут дополнительную экспертизу.

Студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок с множественными ранами нашли вечером 30 марта в съемной квартире во Львове. Нашла тело и вызвала полицию владелица квартиры на ул. Лычаковской.

Главным подозреваемым является ее 19-летний парень из Житомирской области. Его задержали в Сходнице. В полиции говорят, что мужчина признался в содеянном и объяснил причину убийства.

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Дата
20
сентября

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