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пятница, 30 июля 2021 13:57

Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды

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Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды
ГБР перекрывает каналы контрабанды товаров широкого потребления. Фото: dbr.gov.ua

Спецоперацию по ликвидации одного из крупнейших каналов контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров продолжают сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы.

Ежемесячно от противоправной деятельности государство теряло десятки миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ГБР.

Во время обысков на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни изъяли около 30 т товара. Его еще продолжают подсчитывать и оценивать специалисты.

Один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за рубежа через столичный аэропорт большие партии товаров широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок. Крупные партии товара ввозились на территорию Украины под видом отправлений для граждан Украины, которые даже не подозревали об этом. Все "посылки" оценивались в €100, что позволяло не платить налоги.

Только в июле 2021 года этот почтовый оператор ввез в Украину более 150 т товара, не заплатив более 30 млн грн налогов и сборов.

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Организаторы контрабанды принимали у заказчиков деньги за перевозку товаров без таможенной декларации. Суммы обсчитывались в зависимости от группы товара. Техника, в частности, телефоны и планшеты, имели четко определенную цену за единицу, брендовая одежда - определенную сумму за килограмм. Затем эти товары попадали в магазины, где реализовывались за наличные.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме людей, в том числе среди сотрудников Таможенной службы.

12 июля сотрудники ГБР провели обыски на территории таможенного поста "Борисполь" Киевской таможни и изъяли около 3 т высоколиквидных товаров этого же перевозчика, запланированные к ввозу на территорию Украины без уплаты таможенных платежей и сборов.

СБУ разоблачила схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из ЕС.

Ее организовал фигурант санкционного списка СНБО Владимир Дидух и его окружение. В криминальных кругах он известен как "Вова Морда", сообщили в СБУ.

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Дата
30
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