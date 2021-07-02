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пятница, 02 июля 2021 18:30

СБУ разоблачила схему контрабанды, которую организовал фигурант списка СНБО

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СБУ разоблачила схему контрабанды, которую организовал фигурант списка СНБО
Контрабандисты ввозили одежду и косметику под видом плитки. Фото: СБУ

СБУ разоблачила схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из ЕС.

Ее организовал фигурант санкционного списка СНБО Владимир Дидух и его окружение. В криминальных кругах он известен, как "Вова Морда", сообщили в СБУ.

Канал контрабанды шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Преступники привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он вносил ложные сведения о товаре в систему таможенного оформления. Регистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как настенную плитку.

Правоохранители остановили преступление во время таможенного оформления груза. Предотвратили контрабанду товаров на 16 млн грн.

Инспектору таможни сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

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Проводят обыски по месту жительства фигурантов.

Столичные таможенники перехватили более 60 американских цветных бриллиантов. Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину из Балтимора, должным образом не задекларировав.

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