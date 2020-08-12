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среда, 12 августа 2020 19:13

Пассажирский поезд сошел с рельсов и загорелся - есть погибшие
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Поезд из Абердина в Глазго сошел с рельсов из-за оползня
Фото: scotsman.com
Поезд из Абердина в Глазго сошел с рельсов из-за оползня
Поезд из Абердина в Глазго сошел с рельсов из-за оползня
Поезд из Абердина в Глазго сошел с рельсов из-за оползня
Поезд из Абердина в Глазго сошел с рельсов из-за оползня

Вблизи города Стонгейвен в Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, в резальтати чего погибли 3 человека. Один из погибших - машинист.

В поезде находились 12 человек - шесть пассажиров и шесть сотрудников, информация о пострадавших уточняется, сообщает The Scotsman.

Поезд Inter7City из Абердина в Глазго сошел с рельсов из-за оползня, несколько вагонов перевернулись.

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На фото с места аварии видно, что один из вагонов лежит в кювете, также следы пожара и белый дым.

На место аварии прибыло большое количество автомобилей экстренных служб, а также вертолет спасателей.

Вследствие мощных ливней и гроз местная река Каррон вышла из берегов. В последние дни в Шотландии были проблемы с транспортным сообщением, некоторые населенные пункты подтоплены.

В американском штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов, когда проезжал по мосту через озеро Темп Таун. Это привело к масштабному пожару и частичному обвалу железнодорожного моста, которому более 100 лет.

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