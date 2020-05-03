Поезд упал на пассажиров

Вход на станцию Микавашима ФОТО: Wikiwand

Два пригородные и грузовой поезд столкнулись близ Токио в Японии 3 мая 1962-го. Погибли более 160 человек. Пострадали почти 350.

В 9.30 вечера первый пригородный поезд отправился с вокзала Микавашима. В стране праздновали День Конституции. Многие люди ехали за город. В 5 км от Токио грузовой поезд поехал на красный свет. Сошел с рельсов и столкнулся с пригородным поездом из Микавашимы. Большинство пассажиров пережили это столкновение.

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Те, кто смогли, выбрались из поезда и спустились вниз с насыпи. Через несколько минут другой пригородный поезд, не зная об аварии, врезался в последний вагон первого. От удара у грузового поезда взорвался котел. Оставшихся в пригородном поезде, ошпарило кипятком.

Первый пригородный поезд перевернулся и упал с насыпи. Людей, которые успели спуститься, раздавило. Когда приехали врачи, более сотни людей были мертвы. Несколько сотен госпитализировали в тяжелом состоянии.

Девять работников, обслуживающих грузовой поезд, осудили за преступную халатность.