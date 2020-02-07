В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа

9 февраля 2016 в немецкой Баварии на большой скорости лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда.

Один из них сошел с рельсов и перевернулся.

Фото: BBC

Авария произошла около 6:50 утра по местному времени (07:50 по киевскому) на линии Хольцкирхен - Розенгайм неподалеку Бад-Айблинг, курортного городка в 60 км к юго-востоку от Мюнхена.

В том месте одноколейка проходит вдоль реки Мангфалль в районе с холмами и густыми лесами. Два поезда компании Meridian двигались навстречу друг другу. Они столкнулись на скорости около 100 км / ч на участке, где дорога делает поворот. Поэтому оба машиниста не видели надвигающейся опасности, и начали тормозить в последний момент.

"Кабины водителей поездов вклинены друг в друга. Одна сторона одного поезда полностью разорвана. Другой поезд всверлился в него", - рассказал об увиденном немецкий министр транспорта Александр Добриндт на пресс-конференции после посещения места аварии.

Тогда пострадало в общей сложности около 100 человек. Ранения получили 85 человек, погибли 11. Среди них - водители обоих поездов и два контроллера. Для эвакуации раненых привлекли все виды транспорта - автомобили, санитарную авиацию (вертолеты) и водный транспорт (легкие моторные лодки).

Автор: REUTERS 9 февраля 2016 в Баварии произошла самая масштабная железнодорожная катастрофа в истории Германии

Сначала причиной аварии называли неисправность семафора. Версию быстро отвергли, ведь на этом участке движение должно было регулироваться автоматической системой.

Один из поездов, согласно графику, должен ждать ближайшей станции, пока второй преодолеет участок с одной колеей. Однако, второй поезд задержался.

Немецкие СМИ сообщали, что диспетчер решил вручную развести поезда, отключив автоматическую систему, и неправильно оценил расположение поездов.

"Следствие установило, что диспетчер дал зеленый свет на проезд по одноколейному участку двум поездам", - заявил журналистам на третьи сутки после катастрофы министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман.

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Как впоследствии сообщила прокуратура Траунштайне, перед катастрофой 39-летний диспетчер долгое время играл в игры на смартфоне. Вероятно, отвлекся из-за игры и сначала дал машинистам неправильные команды. Затем, когда поезда уже взяли курс навстречу друг другу, он нажал не на те кнопки, и ни один из машинистов не получил его сигналов.

Обвиняемый признал, что играл в игры на телефоне, однако отрицал, что его это отвлекло.

Прокуратура предъявила диспетчеру обвинения в непредумышленном убийстве, непредумышленном нанесении увечий, опасном вмешательстве в работу железной дороги и грубом нарушении должностных обязанностей.

В первые часы после аварии немецкие СМИ сообщали о большем количестве пострадавших, называли сначала 150, потом 100 травмированных. О погибших не сообщалось. Однако, через некоторое время поступила информация о 4 погибших на месте трагедии и 18 тяжелобольных, которых экстренно доставили в медицинские учреждения. Сообщалось о 1 человека, пропавшего без вести. Число жертв со временем увеличилось - в больнице умерли тяжелораненые пациенты, а спасатели смогли идентифицировать еще одно тело.