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пятница, 07 августа 2020 06:06

Слона едва не сбил поезд
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Фотограф Рупак Дастидар снимает, какую опасность представляет железная дорога для животных
Фото: Caters News
Фотограф Рупак Дастидар снимает, какую опасность представляет железная дорога для животных
Фотограф Рупак Дастидар снимает, какую опасность представляет железная дорога для животных
Фотограф Рупак Дастидар снимает, какую опасность представляет железная дорога для животных
Фотограф Рупак Дастидар снимает, какую опасность представляет железная дорога для животных

Индийский фотограф Рупак Дастидар начал проект, чтобы продемонстрировать, какую опасность представляет железная дорога для слонов.

Поезда сбили более 90 животных. Фотограф опубликовал снимки, где слон бежит через рельсы прямо перед поездом, пишет Daily mail.

Железную дорогу проложили через леса, где живут животные. Поезда уменьшают скорость, но это не спасает ситуацию.

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"Железная дорога превратилась в кладбище для слонов, - сказал 29-летний Рупак. - Полотно проложили через заповедники и национальные парки. У животных там миграционные пути ".

В транспортном управлении говорят, что поезда едут через лес со скоростью 50 км/ч днем ​​и 25 км/ч ночью. Слоны стали гибнуть реже.

Двух самцов слонов доставил из Африки на заказ нью-йоркского зоопарка 21 июля 1925-го ловец экзотических животных Эллис Джозеф. Это первые слоны в американском зоопарке.

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