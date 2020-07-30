Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся

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В американском штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов, когда проезжал по мосту через озеро Темп Таун. Это привело к масштабному пожару и частичному обвалу железнодорожного моста, которому более 100 лет.

Поезд, следовавший в Феникс из Тусона, сошел с рельсов около 6:15 по местному времени.

После схода с рельсов почти весь подвижной состав загорелся (8-10 вагонов). Южная часть моста обвалилась, а три цистерны упали на парковочную зону. Сообщается, что две цистерны содержали циклогексанон, а одна - резиновый материал.

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Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы около 90 пожарных, а также водный и наземный транспорт.

Мост только недавно - 9 июля - прошел ежегодный техосмотр.

Сообщений о погибших нет. Экипаж поезда не пострадал. Мужчине, который не относился к экипажу, понадобилась госпитализация, после того как он надышался токсичным дымом.

15 июля пассажирский поезд CityElefant врезался в грузовой почтовый поезд, стоявший на пути в Чехии близ Праги. В аварии 1 человек погиб и более 30 пострадали.