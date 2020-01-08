Трамвай сошел с рельсов и врезался в толпу

Водитель трамвая уснул – и вагон стал неуправляемым. Фото: ВЗ

Переполненный трамвай сошел с рельсов вблизи львовского цирка 10 января 1972 года. Он протаранил толпу на остановке, погибли 26 человек. Местные власти информацию засекретили. Эту трамвайную аварию считают самой масштабной в истории Львова.

Водитель уснул – и вагон стал неуправляемым. Сошел с рельсов и врезался в здание школы №11 - сегодня Львовская юридическая гимназия. Пассажиры, спасаясь, выпрыгивали из первого вагона, но попадали под второй. Трамвай полностью заехал на школьный двор и проломил стену. Раненых и погибших забрали медики.

Очевидцы аварии вспоминают, что после трагедии на место катастрофы прибыли солдаты, все убрали так, что никаких следов не было видно. Пролом в стене замуровали и подобрали краску так, что следы остались видны только от трамвайных колес на мостовой и на тротуаре возле аптеки.

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Об аварии сообщил "Голос Америки", но местная пресса не написала об этом. Ограничились лишь сочувствием родным погибших пассажиров. Для расследования причин аварии создана специальная комиссия. После аварии ликвидировали остановки-островки посреди проезжей части и ограничили скорость движения вагонов на спусках.

В городе Днепродзержинске – сейчас Каменское, трамвай врезался в стену дома 2 июля 1996. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы. На очень крутом спуске у трамвая отказала система торможения и заклинило дверь. Вагон набрал скорость и сошел с рельсов, выехал на проезжую часть и столкнулся с невысоким бетонным заграждением.