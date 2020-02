Сошел с рельсов и загорелся поезд с нефтью

В Канаде сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть.

Инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем произошел взрыв, в результате которого начался сильный пожар. Об этом сообщает CBC.

Информацию об аварии подтвердило управления транспортной безопасности. Поезд, следовавший на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов, примерно, за два с половиной километра к востоку от села Гернси.

Правоохранители закрыли близлежащую трассу в обоих направлениях. Также были эвакуированы жители ближайших населенных пунктов. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб.

О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Smoke visible from the train fire and derailment near Lanigan Saskatchewan. CP has confirmed it was their train. It's the same area where another CP derailment leaked 1.5 million litres of crude oil in December pic.twitter.com/tsDAjSBG7b