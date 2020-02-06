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четверг, 06 февраля 2020 22:12

Сошел с рельсов и загорелся поезд с нефтью

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Сошел с рельсов и загорелся поезд с нефтью
Поезд с нефтью сошел с рельсов в Канаде. Фото: Twitter

В Канаде сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть.

Инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем произошел взрыв, в результате которого начался сильный пожар. Об этом сообщает CBC.

Информацию об аварии подтвердило управления транспортной безопасности. Поезд, следовавший на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов, примерно, за два с половиной километра к востоку от села Гернси.

Правоохранители закрыли близлежащую трассу в обоих направлениях. Также были эвакуированы жители ближайших населенных пунктов. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб.

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О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Украинский автобус загорелся в Лодзинское воеводство Польши вечером 5 февраля. Пожар произошел около 18:00 на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

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