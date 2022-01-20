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четверг, 20 января 2022 16:42

Определили опекуна двойняшек, потерявших в страшной аварии родителей

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Определили опекуна двойняшек, потерявших в страшной аварии родителей
Под Харьковом столкнулись две легковушки. Одна из них – службы такси. Погибли оба водителя и жена таксиста. Дети супругов в больнице. Фото: hk.npu.gov.ua

Опекунство над трехлетними двойняшками Юлей и Денисом Деревянко, потерявшим родителей в аварии под Харьковом, оформляет тетя, родная сестра матери.

Елене 32 года. Она работает воспитателем в детском саду. И будет заниматься воспитанием обоих детей. Об этом рассказала бабушка детей Ирина Гордиевская, передает Newsroom.

Юлю уже перевели из больницы неотложной помощи в ортопедическое отделение горбольницы №17. Она на скелетном вытягивании под постоянным наблюдением. Поскольку во время аварии она получила переломы обеих ножек и садиться ей пока нельзя, рассказал главный врач медучреждения Дмитрий Черепов.

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"Курс лечения займет полтора-два месяца. Затем заново будет учиться ходить, поскольку она находится в том возрасте, когда только научилась это делать. Планируем, что реабилитация после лечения и восстановление займут еще месяц. Практика показывает, что получив такую ​​травму в юном возрасте, пациенты восстанавливаются", – говорит Черепов.

Денис по-прежнему в реанимации. Его состояние тяжелое.

"Юля чувствует себя лучше. Температура уже снизилась, но обезболивающие еще принимаем. С Дениской хуже, у него была травма головы, он находится в реанимации, набирается сил, уже разговаривает, есть начал", – говорит Ирина Гордиевская.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев – Харьков – Должанский близ села Черкасская Лозовая. Там водитель KIA 34-летний Сергей Сидченко выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний Александр Деревянко с женой 29-летней Яной и трехлетними двойняшками.

На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер.

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