Обвиняемый в организации стрельбы в Княжичах получил руководящую должность в полиции Киева

Подозреваемый в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах полковник Леонид Курята получил должность заместителя начальника Днепровского управления полиции Киева.

Автор: antikor.com.ua Фигурант дела по перестрелке в Княжичах полковник Леонид Курята получил руководящую должность в полиции Киева

Такую информацию Национальная полиция предоставила в ответ на запрос "Слидства.Инфо".

"Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции в должности заместителя начальника Днепровского управления полиции - начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", - говорится в ответе полиции.

Автор: cripo.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецоперации не было: новые факты о трагедии в Княжичах

Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016-го в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. Позже ему объявили подозрение в организации умышленного убийства. И уволили из полиции в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности. А в конце 2018-го тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев назначил Куряту руководить полицией Бахмута.

Автор: hromadske.ua Леонида Куряту подозревают в организации умышленного убийства полицейских

4 декабря 2014-го в Княжичах Броварского района Киевской области спецназовцы полиции постреляли оперативников и инспекторов Государственной службы охраны. Погибли инспекторы 24-летний Сергей Орлов, 25-летний Евгений Куртев, оперативники 25-летний Юлиан Рудько и 27-летний Александр Маница и 31-летний Виталий Валецкий - начальник столичного отдела управления Корпуса оперативно-внезапного действия. За гибель полицейских до сих пор никого не наказали. По делу проходят 5 подозреваемых: тогдашние начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления Роман Мариновский, старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного реагирования Нацполиции Киева Андрей Курта, начальник управления оперативной службы Нацполиции Киева Александр Мелихов и начальник отдела Управления оперативной службы Игорь Иващенко. Дело рассматривает Броварской райсуд.