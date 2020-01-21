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вторник, 21 января 2020 18:32

Обвиняемого по делу Гандзюк посадили под стражу

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Обвиняемого по делу Гандзюк посадили под стражу
Павловского посадили на 1,5 месяца. Фото: "Громадське"

Печерский райсуд Киева назначил 1,5 месяцев ареста помощнику нардепа Игоря Павловского.

Его подозревают в создании и управлении преступной группировкой и по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, передает "Громадське".

Прокуроры заявили, что Павловский привлекал Сергея Торбина и других неустановленных людей к преступлениям. Он поручил мужчинам по фамилии Пилипенко и Брага и другим лицам сжечь авто активистов.

Игоря Павловского обвиняют в организации массовых беспорядков, в том числе под стенами Олешковской райсовета. Не менее 50 человек по указанию Торбина и Павловского заблокировали вход в здание для лиц, которые хотели присутствовать на заседании сессии.

Павловский без уважительных причин не являлся в Приморский райсуд Одессы и один раз не явился в Верховный суд. Когда Павловского ждали в суде, он активно передвигался Одессой и Херсоном.

Обвинение считает, что Павловский может уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие значение для досудебного следствия.

Прокуроры напомнили о причастности Павловского к делу Гандзюк. Он созванивался с бывшими руководителями полиции и СБУ Херсонской области.

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"Прошу применить к Павловскому Игорю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения альтернативной меры пресечения в виде залога", - заявил прокурор.

На заседание суда Павловский пришел на костылях и все время держал их перед собой.

Адвокаты настаивали, что сажать под стражу его не нужно, ведь Павловский до настоящего времени сотрудничал со следствием и к тому же очень болен, и нет никаких признаков, что он может скрыться.

31 июля 2018-го на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. Екатерина умерла 4 ноября 2018-го после трех месяцев лечения.

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