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среда, 03 марта 2021 16:06

"Неизвестные заставляли свидетельствовать" - по делу Стерненка открылись новые факты

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&quot;Неизвестные заставляли свидетельствовать&quot; - по делу Стерненка открылись новые факты
Осужденные активисты Сергей Стерненко (слева) и Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Обоим дали по 7,3 года тюрьмы. Фото: Думская

Дело о так называемом похищении в Одесской области депутата райсовета Сергея Щербича получило продолжение. Осужденного по делу Руслана Демчука заставляли свидетельствовать против Сергея Стерненка.

2 марта в СИЗО к Демчуку пришли неизвестные, которые представились полицейскими. За показания против Стерненка обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора. Об этом сообщили в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы обеих осужденных.

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"После получения этой информации мы немедленно инициировали применение к Руслану Демчуку мер безопасности в виде перевода в отдельную камеру. И направили заявление о преступлении - принуждение давать показания", - рассказали адвокаты.

После регистрации уголовного производства, они направят необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка, приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

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Дата
03
марта

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