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понедельник, 25 ноября 2019 13:37

Не заметил проводов: самолет повис на линии электропередач

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  Вместе с самолетом повис и 65-летний пилот по имени Томас Коскович
Вместе с самолетом повис и 65-летний пилот по имени Томас Коскович

В США частный самолет вместе с пилотом запутались в линии электропередач.

Необычное событие, которое произошло в штате Миннесота, расследует Федеральная авиационная служба, пишет Yahoo!.

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Вместе с самолетом повис и 65-летний пилот по имени Томас Коскович. Он летел на юг, но не заметил высоковольтных проводов. Самолет столкнулся с линиями электропередач, и шасси запуталось в проводах. Он повис вниз головой.

За несколько часов спасатели извлекли Косковича из кабины. Обстоятельства инцидента выясняются.

В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, столкнулись самолеты. Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку.

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