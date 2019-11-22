Над США у самолета загорелся двигатель: впечатляющее видео

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 612
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 756
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5004
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1953
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1746
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11610
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1557
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
6
8
5
3
7
10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета
10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимают безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимают безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
Женщину, выгуливавшую собаку, разодрал кенгуру
Женщину, выгуливавшую собаку, разодрал кенгуру
Цифровые монстры: художник показал, как смартфоны пленили людей
Цифровые монстры: художник показал, как смартфоны пленили людей
Видео
Все видео
Над США у самолета загорелся двигатель: впечатляющее видео
Над США у самолета загорелся двигатель: впечатляющее видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5004
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1953
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1188
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1170
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 189
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 08:35

Над США у самолета загорелся двигатель: впечатляющее видео

  Комментировать
Над США у самолета загорелся двигатель: впечатляющее видео
Boeing 777

В Boeing 777 над США загорелся двигатель. На борту рейса, который вылетел вчера около 21:00 по киевскому времени из Лос-Анджелеса в Манилу, были 347 пассажиров

После вылета из аэропорта Лос-Анджелеса загорелся правый двигатель лайнера Boeing 777 компании Philippine Airlines, сообщает телеканал ABC News.

По свидетельству пассажиров, внезапно послышалось несколько глухих взрывов, а двигатель начал "стрелять" и изрыгать пламя.

Экипаж сумел справиться с ситуацией и через час после взлета вернуться в аэропорт. Причина неисправности двигателя пока неизвестна.

Пострадавших пассажиров нет, вскоре часть из них полетела в Манилу другим рейсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбился военный самолет США: есть погибшие

Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса, чтобы предотвратить дальнейшие изменения климата.

Полностью отменить бизнес-класс предлагает на рейсы продолжительностью до 5 часов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Над США у самолета загорелся двигатель: впечатляющее видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Первого короля Руси-Украины убил дружинник

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 16353
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 4 Просмотров: 15185
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11007
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 10224
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 8217
Мир
Разбился военный самолет США: есть погибшие
Разбился военный самолет США: есть погибшие Просмотров: 558
10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета
10-летний ребенок за 10 месяцев получила бакалаврскую степень университета
6
 Просмотров: 666
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
8
 Просмотров: 1161
Треть растений Африки - под угрозой исчезновения
Треть растений Африки - под угрозой исчезновения Просмотров: 207
Суд признал незаконными правила Ryanair по ручной клади
Суд признал незаконными правила Ryanair по ручной клади Просмотров: 432
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
4
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
Голосов: 404
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua