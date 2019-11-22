Над США у самолета загорелся двигатель: впечатляющее видео

Boeing 777

В Boeing 777 над США загорелся двигатель. На борту рейса, который вылетел вчера около 21:00 по киевскому времени из Лос-Анджелеса в Манилу, были 347 пассажиров

После вылета из аэропорта Лос-Анджелеса загорелся правый двигатель лайнера Boeing 777 компании Philippine Airlines, сообщает телеканал ABC News.

По свидетельству пассажиров, внезапно послышалось несколько глухих взрывов, а двигатель начал "стрелять" и изрыгать пламя.

Экипаж сумел справиться с ситуацией и через час после взлета вернуться в аэропорт. Причина неисправности двигателя пока неизвестна.

Пострадавших пассажиров нет, вскоре часть из них полетела в Манилу другим рейсом.

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