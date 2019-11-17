Устрашающее столкновения самолетов произошло в Техасе

В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, столкнулись самолеты.

Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку. Из-за утечки горючего пилот не смог удачно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет, пишет FOX.

Автор: SBG Авиакрушение случилось в США

Пострадавших в результате инцидента нет.

Из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.

Автор: SBG Авиакрушение случилось в США

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В США частный самолет при взлете врезался в ангар и загорелся. Пожар быстро ликвидировали. Однако спасти никого не удалось. Все 10 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.