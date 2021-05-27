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четверг, 27 мая 2021 17:16

"Не давайте теперь ее ребенку туалетную бумагу" - в саду разразился скандал из-за поборов

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&quot;Не давайте теперь ее ребенку туалетную бумагу&quot; - в саду разразился скандал из-за поборов
Толчком к скандалу стали родительские собрания, на которых "родительский комитет", в составе которого мама, которая работает воспитателем в этом же детском саду, инициировала сбор на ремонт группы по 1 тыс. Грн. Решили красить, клеить обои и устанавливать натяжной потолок. Фото: education.24tv.ua

В Запорожье в дошкольном учреждении №90 через родительские взносы произошел скандал.

Одна из мам отказалась сдавать 1 тыс. Грн на ремонт и получила травля со стороны других родителей, сообщили в ОО "Хочу учиться".

Активисты рассказали, что толчком к скандалу стали родительские собрания, на которых "родительский комитет", в составе которого мама, которая работает воспитателем в этом же детском саду, инициировал сбор на ремонт группы по 1 тыс. грн. Решили красить, клеить обои и устанавливать натяжной потолок.

Как сообщают активисты ОО, сдавать деньги согласились не все родители. У некоторых возник вопрос по поводу пожарной безопасности. Впрочем, инициаторов сбора средств этот вопрос не остановил, потому что по словам воспитательницы, детям с потолка на голову сыплется штукатурка, и прежде чем вечером вывести их к родителям, она вытирает им голову.

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"Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того, как на следующий день привела привела ребенка в сад, воспитательница сообщила, что к ней обратились родители с вопросом" почему ее ребенок подтирает попу "и узнав, что она не приносит списки хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу. После того, как воспитатель догадалась, что ее снимали, в Вайбер чате написали, что ей позволяют пользоваться "их" туалетной бумагой. И сразу удалили ее из группы ", - рассказывают активисты.

В Коммунарском районном отделе образования сообщили, что на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета, и все садики им обеспечены, впрочем, сколько именно было закуплено в детсад №90, сразу ответить не смогли.

В райотделе говорят, что в сложившейся ситуации в детском саду №90 сейчас разбираются.

"Вчера к нам приходила делегация родителей. Пока ситуация решается", - сообщили в Коммунарском территориальном отделе образования, передает ТСН.ua.

В райотделе также отметили, что в сложившейся ситуации в детском саду №90 сейчас разбираются.

В Черновцах в детском саду №42 "Перлинка" разразился скандал. Отец воспитанницы детсада Игорь Лесько заявил, что его ребенка демонстративно не поздравили с 8 марта, ведь он не сдал денег на подарок.

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Дата
27
мая

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

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