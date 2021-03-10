Девочку в детском саду оставили без подарка, потому что отец не сдал на него деньги

В Черновцах в детском саду №42 "Перлинка" разразился скандал. Отец воспитанницы детсада Игорь Лесько заявил, что его ребенка демонстративно не поздравили с 8 марта, ведь он не сдал денег на подарок.

Мужчина опубликовал фото в группе "СтопХам Буковина" в соцсети Facebook на котором изображено, как девочки играют подаренными на праздник игрушками, зато его дочь сидит отдельно за столом без подарка. Он уверен, что фото сделали специально, чтобы показать, что его ребенка наказали, пишет ИА АСС.

"Родители собирали деньги на 8 марта. Поздравили девочек. Моего ребенка не поздравили демонстративно. Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать: "Заберите ребенка раньше". Или еще как-то решить эту ситуацию педагогически. Они поздравили при всех, а мой ребенок сидел и плакал", - рассказал Игорь Лесько.

Автор: acc.cv.ua Ребенка демонстративно не поздравили с 8 марта, ведь отец не сдал денег на подарок

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Отец девочки считает такие действия коллектива сада недопустимыми, и говорит, что это буллинг. Также мужчина выступил против родительских комитетов и объяснил, почему не сдал денег на подарок.

"Они купили несколько динозавриков пластмассовых и собрали на это 300 гривен. И никаких чеков, никаких отчетов. Так называемые родительские комитеты собирают деньги на подарки, на какие-то непонятные мероприятия, проводят их непосредственно в государственном учреждении. Я деньги не сдаю по одной простой причине - никаких отчетов мне не предоставляют. В результате моего ребенка наказали. Дело даже не в том, какую психологическую травму нанесли моему ребенку. Она станет сильнее. Дело в том, что родительские комитеты не должны существовать в садиках и школах", - сказал отец ребенка.

Известно, что такие ситуации в детском саду происходят не впервые.

"В прошлые разы мы тоже не сдавали деньги, но спрашивали, сколько стоит подарок, чтобы не обделять моего ребенка. Но родительский комитет говорит, что им нужна конкретная сумма, чтобы поздравить и воспитателей. Я сказал, что не хочу их поздравлять, хочу поздравить только моего ребенка. Мне ответили, что нет, а, следовательно, ваш ребенок останется без подарка", — сказал Игорь Лесько.

В свою очередь заведующая садиком Алина Колибняк говорит, что по словам воспитателей она знает, что фото специально никто не присылал.

"В саду деньги никто не собирает. Все, что делает родительский комитет, он делает по своему усмотрению. Они имеют свои группы в соцсетях и там общаются. Их никто ни к чему не обязывает", - рассказала заведующая Алина Колибняк.

В дошкольном учреждении эту ситуацию изучают. В Управлении образования Черновицкого городского совета также заверили, что выясняют этот инцидент.

"Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении", - сообщила заместитель начальника управления образования и науки Черновицкой горсовета Нина Витковская.

Чиновница добавляет, что будет ждать объяснений от директора и работников садика и виновных привлекут к ответственности.

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