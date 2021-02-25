Спонсировать свиней не буду: в школе разразился скандал из-за поборов

После того, как переписка родителей в чате попала в сеть, одна из мам начала угрожать человеку, который "слила" диалог Фото: pixabay.com

В Кривом Роге в одной из школ разразился скандал. В родительской группе попросили людей сдать деньги на день рождения учительницы.

Как оказалось, деньги отправила только половина учеников. Но на других от одной из матерей поступило огромное количество унижений и обидных слов, написал на своей странице в Facebook Алексей Тамурзин. Также он опубликовал скриншоты родительской переписки.

Мужчина обратил внимание, что родителей с низкими доходами обзывают ужасными словами. Одна из матерей написала, что не хочет, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с малоимущими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учительница травит детей и шантажирует родителей: подробности

"Что-то их слишком много. Я за отдых и любой кипиш для детей нормальной половины класса. А кормить свиней и их спонсировать я не собираюсь", - написала одна из матерей.

Известно, что после того, как переписка родителей в чате попала в сеть, одна из матерей начала угрожать человеку, который "слил" диалог. Она написала, что "уроет ту мать, которая сделала это".

В комментариях украинцы возмутились. Люди пишут, что подобное читать противно.

В Ирпенский СОШ № 12 Киевской области учитель физкультуры решил проучить пятиклассника за то, что он выключил свет в спортивном зале. Для расправы позвал старшеклассников. Они взяли школьника на руки, начали его раскачивать, а потом он упал и ударился головой об пол.