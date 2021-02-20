Учитель устроил расправу над пятиклассником

Под Киевом учитель физкультуры устроил расправу над пятиклассником за то, что он выключил свет в спортивном зале. Фото: ironking.ru

В Ирпенский СОШ № 12 Киевской области учитель физкультуры решил проучить 5-классника за то, что он выключил свет в спортивном зале.

Для расправы позвал старшеклассников. Они взяли школьника на руки, начали его раскачивать, а потом он упал и ударился головой об пол. Учитель, а также ученики, которые стояли рядом, смотрели на все происходящее и игнорировали конфликт. Только после того, как школьник начал кричать от боли, на него обратили внимание. Об этом сообщает сайт Буча.

Учитель говорит что он не собирался издеваться над мальчиком. По его словам, он просто спросил у детей, кто выключил свет. Также отметил, что подошел к старшеклассникам и попросил отпустить школьника, после чего у одного из учеников ослабла рука, и мальчик упал.

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Местные жители говорят, что на учителя в течение 10 лет поступают жалобы от учеников и родителей. Сообщается, что была создана комиссия для служебного расследования.

Учитель физкультуры был отстранен на время расследования. Ученик, который пострадал во время инцидента, чувствует себя нормально и ходит в школу. Родители пострадавшего не имеют претензий к школе, но требуют разобраться с учителем, который позволил допустить этот инцидент.

Во Львовской области закрыли дело против учительницы Потелыцкой общеобразовательной школы, которая на перемене надавала подзатыльников шестикласснику. Во время судебного заседания учительница признала свою вину и объяснила, что не сдержалась.