Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре

Следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара в офисном здании "АТБ" в Днепре.

Предварительно, загореться могло через неосторожное обращение с огнем, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Окончательная причина будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуется как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

22 января в 14.15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети "АТБ", на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением от первого до седьмого этажей.

Горел утеплитель наружной стены здания с распространением пожара в офисное помещение на четвертом этаже.

В 15:48 пожар локализовали, а в 16:20 – ликвидировали. В результате пожара пострадавших нет.