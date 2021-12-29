Смертельный пожар в больнице: за жизнь троих медиков борются их коллеги

Во время пожара в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице на Прикарпатье погибли трое пациентов. Еще один человек скончался от коронавирусной болезни. Трое медиков – пострадали. Фото: facebook.com/MNSIFR

Во время пожара в Косовской райбольнице Ивано-Франковской области обгорели 67-летний врач и две медсестры 59 и 46 лет. У них ожоги лица, рук, ног и грудной клетки.

Состояние двоb[ из них — критическое, рассказал Gazeta.ua директор областной больницы Андрей Яворский.

"Двое - сверхтяжелые, там примерно 80-90% поражения, и один пациент - до 20%", - говорит Андрей Яворский.

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В самом тяжелом состоянии – 46-летняя младшая медсестра. Ее госпитализировали в отделение реанимации и сразу перевели на искусственную вентиляцию легких.

Женщину уже перевезли в столичный ожоговый центр. Сегодня, 29 декабря, в 17:37 санитарный самолет ГСЧС приземлился на аэродроме в Киеве, сообщили в ведомстве.

Погибшим пациентам было 58, 76 и 79 лет.

Возгорание в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице произошло 28 декабря в 21:22. Пожар был ликвидирован в 22:00. Трое пациентов погибли в огне. Еще один – от коронавируса. Еще троих больных из соседней палаты спасли. Трое медков обгорели. Загореться могло от заупокойной свечи, которую зажег один из работников.