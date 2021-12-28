В больнице произошел взрыв: погибли два человека

Взорвалась больница в Ивано-Франковской области. Фото: Обозреватель

На Прикарпатье в Косовской центральной районной больнице произошел взрыв в палате реанимационного отделения, предварительно погибли два человека.

В 21:22 в реанимационном отделении на первом этаже начался пожар. Его ликвидировали в 22:00, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На месте обнаружили двоих погибших пациентов. Трое больных из соседней палаты спасли.

О причинах взрыва не сообщается.

На месте работают спасатели, бригады экстренной медицинской помощи и региональный департамент здравоохранения.

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