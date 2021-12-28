На комбинате хлебопродуктов масштабный пожар: задерживаются поезда

В Тернопольской области произошел пожар на комбинате хлебопродуктов. Площадь возгорания достигала 1300 квадратных метров.
Из-за блокировки путей на станции "Чертков" задерживают поезд "Ворохта - Киев", сообщает telegram-канал "Укрзализныци".
Спасатели получили уведомление о пожаре на крыше комбината около 19:25.
Рядом с составом, на котором тушили пожары, находился состав горюче-смазочных материалов железной дороги.
Около 21:00 пожар был ликвидирован.
Из-за разрушений на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии, на которой подают зерно и крупы.
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26 декабря в 13:26 в селе Мартусовка Бориспольского района в рядом расположенных зданиях пилорамы и склада возник пожар на общей площади 1 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.
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