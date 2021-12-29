Смертельный пожар в больнице: вспыхнуть могло от заупокойной свечи

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Причиной смертельного возгорания в реанимации Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области стало нарушение требований пожарной безопасности.

Такие предварительные выводы сообщили в Офисе генерального прокурора.

В реанимации работало одновременно пять кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После смерти одного из пациентов больницы от Соvid-19 сотрудник учреждения, по традиции, поставил заупокойную свечу, рассказали в Министерстве внутренних дел.

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"Именно действия человека, его неосведомленность в элементарных законах физики и пренебрежении правилами безопасности, привели к невосполнимым потерям. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что погибшие - пациенты - две женщины и мужчина. Ожоги разных степеней тяжести получили три медика. Врачи борются за их жизни.

Следствие по делу продолжается.

Взрыв с последующим возгоранием в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице произошел 28 декабря в 21:22. Пожар был ликвидирован в 22:00. Сначала сообщалось о двух погибших. Спасатели безотлагательно эвакуировали людей из больницы.