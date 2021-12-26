Под Киевом произошел масштабный пожар на пилораме

Под Киевом, в Бориспольском районе, произошел масштабный пожар на пилораме.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

26 декабря в 13:26 в селе Мартусовка Бориспольского района в рядом расположенных зданиях пилорамы и склада возник пожар на общей площади 1 тыс. кв. м.

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Предварительно жертв и пострадавших нет. Идет ликвидация пожара.

К тушению привлекли 25 человек и восемь единиц техники.

22 декабря в Винницкой области произошел пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй", два человека погибли. Эвакуировали 56 человек, в том числе 53 ребенка. Вероятной причиной пожара стало сокращение электропроводки. Чтобы спастись от огня, трое работников выпрыгнули из окон. 21-летняя женщина погибла. Она переселенка из Крыма. Еще два работника пострадали. По данным отчета ГСЧС, в 2020 году по сравнению с 2019 годом общее количество пожаров в Украине выросло на 5,6%. Так, в 2020 году произошло 101 279 пожаров.