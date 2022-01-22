В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)

В Днепре начался пожар в главном офисе сети продуктовых супермаркетов АТБ.

Об этом сообщает ГСЧС.

22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этажа.

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Пожар возник на кухне на первом этаже ресторана, а именно – в кухонной вытяжке и распространился по наружной обшивке здания. Спасатели установили, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже.

Огнем уничтожен утеплитель снаружи стены здания на площади 340 кв.м, повреждены офисные помещения с 4 по 7 этаж на площади 178 кв.м. и вытяжку в помещении кухни ресторана, на 1-м этаже, а также уничтожен автомобиль рядом со зданием на площади 2 кв.м.

Общая площадь возгорания составила 520 кв.

К тушению пожара привлечены 57 человек личного состава и 15 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

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