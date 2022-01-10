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понедельник, 10 января 2022 01:01

В Нью-Йорке произошел самый масштабный за 30 лет пожар: погибли 19 человек, в том числе 9 детей

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В Нью-Йорке произошел самый масштабный за 30 лет пожар: погибли 19 человек, в том числе 9 детей
В Нью-Йорке произошел самый масштабный пожар. Фото: BBC

В Бронксе произошел один из самых сильных пожаров в Нью-Йорке за последние десятилетия.

По меньшей мере, 19 человек, в том числе девять детей, погибли, сообщает AP News.

Чиновники подтвердили, что среди погибших есть дети.

Более пяти десятков человек получили ранения, а 13 человек все еще находятся в тяжелом состоянии в больнице, – заявили в мэрии.

Большинство жертв пострадали от отравления угарным газом. По данным департамента, около 200 пожарных отреагировали и прибыли на место происшествия в апартаментах Twin Park в Бронксе в 19-этажном здании. Воскресный пожар возник в двухуровневой квартире, занимающей второй и третий этажи.

Пожарные обнаружили, что дверь в квартиру открыта, что, видимо, позволило огню быстро распространиться.

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Произошел пожар в парламенте Южно-Африканской республики в Кейптауне. Ее локализовали только на второй день, после двух вспышек. Пожар впервые вспыхнул в воскресенье и полностью разрушил Национальное собрание – нижнюю палату.

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