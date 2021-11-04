В супермаркете нашли пакет с ртутью - посетителей эвакуировали

Фото: ГСЧС

В Луцке в супермаркете АТБ на проспекте Возрождения обнаружили пакет с ртутью.

3 ноября в 17:40 в службу 101 от дежурного полиции поступило сообщение о выявлении опасного вещества, передает ГСЧС.

На место происшествия прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Волынской области.

Персонал магазина эвакуировал посетителей.

Специалисты изъяли ртуть и почистили помещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подвале многоэтажки обнаружили 95 килограммов ртути

Правоохранители будут выяснить, как ртуть там оказалась.

25 ноября 2020 года в Одессе к исполнительной службе подбросили пакет с ртутью. Обнаружили пакет работники и сразу обратились в полицию.

В полиции возбуждено уголовное производство за незаконную пересылку ядовитых веществ. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются.