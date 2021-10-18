Сеть супермаркетов Lidl прокомментировала свой выход на украинский рынок

Немецкая сеть супермаркетов Lidl присутствует в 30 странах мира. Фото: Unsplash

Немецкая компания Schwarz Group, владеющая сетью супермаркетов Lidl, прокомментировала возможный выход на украинский рынок.

В компании пока не готовы говорить о потенциальном расширении, говорится в ответе на запрос издания "Бабель".

"Lidl постоянно анализирует потенциальные возможности расширения и анализирует условия местного рынка, а также потенциал клиентов. В настоящее время мы не можем комментировать потенциальные целевые страны, местоположения магазинов или даты открытия. Мы ценим прозрачную и надежную коммуникацию, поэтому будем держать в курсе событий своих сотрудников и другие заинтересованные стороны по мере необходимости", — сообщили там.

16 октября немецкое издание Lebensmittel Zeitung сообщило со ссылкой на внутренние документы компании, что сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на украинский рынок. В компании даже назначили главного менеджера в Украине, где Lidl якобы планирует конкурировать с АТБ.

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Lidl - немецкая сеть супермаркетов, присутствующая в большинстве стран Европейского Союза, а также развивающаяся на рынках Австралии и США. Сеть Lidl включает более 10 тыс. магазинов по всему миру и постоянно пытается выйти на новые рынки. В октябре компания дебютировала в Латвии, где открыла 15 супермаркетов. Также сеть действует в Швеции, Австрии, Чехии, Испании, США, Франции и Великобритании. Однако больше всего точек у нее в Германии - около 3,2 тыс., где работает более 90 тыс. человек.