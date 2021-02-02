Назвали международные бренды, которых не хватает в Украине

Украине не хватает брендов, связанных с высокими технологиями и экологией. Фото: unsplash

Несколько лет назад H&M и ІКЕА были наиболее ожидаемыми брендами в Украине. Первая компания зашла на наш рынок в августе 2018-го. Дебют офлайн-магазина ІКЕА состоялся в Украине 1 февраля в этом году. Его пытались открыть в течение 15 лет.

"Для многих украинцев появление магазина ИКЕА - признак улучшения экономического развития и снижения уровня коррупции. Шведский бренд уже давно позиционирует себя как компания, которая никогда не платит взятки. И заходит только на те рынки, где может работать прозрачно", - рассказал Gazeta.ua директор медиаагентства SIGMA Евгений Левченко.

По мнению эксперта, Украине не хватает брендов, связанных с высокими технологиями и экологией, вроде Tesla.

"Я знаю много людей, которые хотели бы перейти на экологичные электромобили, но их останавливает отсутствие инфраструктуры систем питания и официального сервиса в Украине. Уверен, что появление таких центров подтолкнет украинцев к более активному использованию электрокаров", - рассказывает Евгений Левченко.

Эксперт добавляет, что было бы целесообразным расширение перечня продуктовых ритейлеров и появления новых игроков, таких как Carrefour, Lidl.

"Появление новых сетей может подтолкнуть рынок к более цивилизованным отношениям между ритейлерами, производителями и покупателями, упрощению пути производителей на полки магазинов. Также это может привести к появлению интересных проектов лояльности и ценообразования у ритейлеров", - убежден Евгений Левченко.

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Бренд ІКЕА заходил в Украину так долго из-за коррупции, добавляет адвокат Илья Костин.

"Я смотрел проект договора аренды еще 2004 года, когда компания планировала зайти в Украине. Но проблемы с выделением земельного участка привели к прекращению выхода этого мощного ритейлера на рынок Украины", - рассказывает он.

По его словам, появление брендов такого масштаба на рынке положительно повлияет на работу мелких компаний, которые обслуживают этого ритейлера.

"Создаются дополнительные рабочие места, а это налоги и поступления в бюджет. Появляется совсем другой подход к ведению бизнеса. Местные игроки "подтягиваются" под стандарты крупных компаний", - объясняет Илья Костин.

Одной из причин, которые мешают заходить международным брендам на украинский рынок, эксперт называет невозможность судейской ветви власти качественно осуществлять правосудие. По его словам, вторая причина - проблема защиты прав интеллектуальной собственности.

Эксперты Brand Finance Global 500 назвали Apple самым дорогим мировым брендом. Его стоимость за год выросла на 87% и составляет $263,6 млрд.