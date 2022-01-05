Горит офис правящей партии Казахстана, огонь не гасят

У офиса партии в Алматы нет пожарных. Фото: twitter.com/latiniano

В Алматы горит офис правящей партии "Нур отан". Огонь не гасят.

Офис расположен в здании бизнес-центра "Айсултан" по ул. Толе-би, сообщает с места репортер "Радио Азаттык".

Пожарных и полицейских машин у здания нет.

Неизвестно, когда началось возгорание. Вчера по этой улице шли протестующие. Свидетели говорят, что пожар начался задолго до этого.

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В филиале партии "Нур отан" на звонки не отвечают.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.