Элитная гостиница, где произошел смертельный пожар, не была введена в эксплуатацию

Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб. Еще двое – пострадали. Фото: vn.npu.gov.ua

Комплекс отдыха "Баттерфляй" под Винницей, где произошел смертельный пожар, не был введен в эксплуатацию.

Арендатор Жанна Орачевская за помещение ресторана, площадку возле него и коттеджи общей площадью 1760 м кв платила 4 тыс. грн в месяц. Гостиницей еще не владела, рассказала в суде, передает Gazeta.ua.

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"Помещение готовилось под гостиницу. Мне его должны были передать после ввода в эксплуатацию. У меня были ключи. Закупала туда одеяла, подушки. Мы были готовы к открытию. В здании была сигнализация, пожарные щитки, огнетушители. О причине пожара я не готова ничего объяснить" , – сказала женщина.

21-летняя погибшая жила на территории комплекса три года и помогала по хозяйству. Как в помещение попали другие двое работников – она не знает.

Комплекс отдыха "Баттерфляй" расположен в селе Селище Винницкого района. Вспыхнуло здесь 22 декабря в 2:55 на шестом этаже, где находился персонал. Огонь быстро распространился на площадь в 900 м кв. В 5:09 пожар удалось локализовать, в 5:26 – ликвидировать. Вероятной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Чтобы спастись от огня, трое работников выпрыгнули из окон. 21-летняя женщина погибла. Она переселенка из Крыма. Еще два работника пострадали. Один из них скончался в больнице.