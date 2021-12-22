Установили личность погибшей во время пожара в гостиничном комплексе

Фото: vn.npu.gov.ua

Полиция установила личность женщины, погибшей в гостиничном комплексе "Баттерфляй" под Винницей.

Это 21-летняя уроженка Крыма. В последнее время она проживала и работала в этом заведении, сообщила Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Олийнык.

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Рассматривается несколько версий трагедии, в том числе и замыкание электропроводки, рассказала спикер облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Оксана Урбанская.

Дело расследуется как нарушение требований пожарной безопасности. Виновным грозит до восьми лет тюрьмы.

Комплекс отдыха "Баттерфляй" расположен в селе Селище Винницкого района. Вспыхнуло здесь 22 декабря в 02:55. В 05:09 пожар удалось локализовать, в 5:26 – ликвидировать. Один человек погиб. Еще двое – пострадали.