Спасаясь, прыгали из окон: новые подробности пожара в гостиничном комплексе

Фото: vn.dsns.gov.ua

На месте пожара в загородном гостиничном комплексе "Баттерфляй" под Винницей до сих пор работают спасатели. Что стало причиной возгорания – пока устанавливают.

Предварительно известно, что погибшая - 19-летняя работница комплекса. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна шестого этажа. Еще двух человек госпитализировали в Винницкую городскую больницу скорой медицинской помощи, рассказала Gazeta.ua Оксана Урбанская из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"Загорелось на крыше. Была ветреная погода. Огонь быстро распространялся", - рассказала Урбанская.

Всего на момент возгорания в здании было 56 человек. Из них 53 детей от 6 до 15 лет. Все они покинули помещение до приезда спасателей.

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"В отеле проводили учебно-тренировочный сбор детской спортивной команды", - говорит Ирина Добровольская из отдела коммуникации областной полиции.

По предварительным данным, пострадавших среди детей нет. Пострадавшим мужчине и женщине 43 и 39 лет.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Комплекс отдыха "Баттерфляй" находится в селе Селище Винницкого района. Возник пожар здесь 22 декабря в 02:55. В 05.09 его удалось локализовать. В 5:26 – ликвидировать. Один человек погиб. Еще двое – пострадали.