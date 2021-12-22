Смертельный пожар под Винницей: в полиции уточнили информацию о жертвах

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Во время пожара в гостиничном комплексе "Баттерфляй" под Винницей три человека выпрыгнули из окна.

От полученных травм девушка погибла. Информация о ней еще не устанавливается. Еще два человека - 19-летняя женщина и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу, рассказала Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Олийнык.

"Работники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка", - уточнила Олийнык.

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О состояния пострадавших - у женщины 40% ожогов тела, тяжелые политравмы. У мужчины – сломаны ноги, ушиб внутренних органов. Обоих уже прооперировали, рассказал директор Винницкой городской клинической больницы скорой помощи Богдан Трохименко.

"Состояние мужчины крайне тяжелое. Находится в реанимационном отделении на искусственной вентиляции легких. У женщины состояние стабильно тяжелое, имеет повреждение лица, черепно-мозговую травму. И до 40 процентов ожогов 1-2 степени, тоже в реанимационном отделении", - рассказывает Богдан Трохименко.

Комплекс отдыха "Баттерфляй" находится в селе Селище Винницкого района. Вспыхнуло здесь 22 декабря в 02:55. В 05.09 пожар удалось локализовать, в 5:26 – ликвидировать. Один человек погиб. Еще двое – пострадали.