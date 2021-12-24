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пятница, 24 декабря 2021 09:28

Смертельный пожар в отеле под Винницей: скончался еще один пострадавший

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Смертельный пожар в отеле под Винницей: скончался еще один пострадавший
Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб. Еще двое – пострадали. Фото: vn.npu.gov.ua

43-летний мужчина, выпрыгнувший в окно горящей базы отдыха "Баттерфляй" под Винницей, скончался в больнице скорой помощи.

Он был в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, по словам директора медучреждения Богдана Трохименко.

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"У мужчины была тяжелая политравма с повреждением костного мозга, черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Его прооперировали. Находился в реанимационном отделении", - сказал Трохименко.

В больнице остается еще одна пострадавшая – 19-летняя работница. У нее переломы плеча, повреждение костей и раны лица. Есть еще 40 процентов ожогов тела.

Комплекс отдыха "Баттерфляй" расположен в селе Селище Винницкого района. Вспыхнуло здесь 22 декабря в 2:55 на шестом этаже, где находился персонал. Огонь быстро распространился на площадь в 900 м кв. В 5:09 пожар удалось локализовать, в 5:26 – ликвидировать.

Вероятной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Чтобы спастись от огня, трое работников выпрыгнули из окон. 21-летняя женщина погибла. Она переселенка из Крыма. Еще два работника пострадали.

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Дата
24
декабря

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