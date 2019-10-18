Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому

Нацкорпус устроил митинг у здания Высшего антикоррупционного суда. Фото: УНИАН

Представители Нацкорпуса митингуют возле здания Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

"Прямо сейчас мы пришли на суд к Свинарчуку-старшему (Гладковскому - ред.), где рассматривается вопрос избрания для него меры пресечения", - говорится в телеграмм-канале организации.

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На акцию вышли несколько десятков человек. Они держат в руках флаги Нацкорпуса и выкрикивают "Гладковского за решетку".

Ранее стало известно, что Гладковський пытался вылететь из Украины. Позже его задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением.