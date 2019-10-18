Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 11250
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 657
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1647
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2556
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2124
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2529
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3051
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4743
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
3
2
5
3
7
Легковушку сложило вдвое: грузовик протаранил припаркованный &quot;ВАЗ&quot;
Легковушку сложило вдвое: грузовик протаранил припаркованный "ВАЗ"
В Барселоне возникли массовые протесты - фото, видео
В Барселоне возникли массовые протесты - фото, видео
33-летняя женщина &quot;вышла&quot; из окна 14-го этажа
33-летняя женщина "вышла" из окна 14-го этажа
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Частная клиника торговала человеческими органами
Частная клиника торговала человеческими органами
Видео
Все видео
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Расстрел бизнесмена в авто: появилось видео задержания подозреваемого
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы
Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами
Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4158
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7119
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1647
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 873
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 162
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
суббота, 19 октября 2019 00:10

Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому

  Комментировать
Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
Нацкорпус устроил митинг у здания Высшего антикоррупционного суда. Фото: УНИАН

Представители Нацкорпуса митингуют возле здания Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

"Прямо сейчас мы пришли на суд к Свинарчуку-старшему (Гладковскому - ред.), где рассматривается вопрос избрания для него меры пресечения", - говорится в телеграмм-канале организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Делом Гладковского украинцев отвлекают от "формулы Штайнмайера" - адвокат задержанного

На акцию вышли несколько десятков человек. Они держат в руках флаги Нацкорпуса и выкрикивают "Гладковского за решетку".

Ранее стало известно, что Гладковський пытался вылететь из Украины. Позже его задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 196269
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 37542
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 35515
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 21753
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 21709
Происшествия
Под Киевом произошло серьезное столкновение легковушки и микроавтобуса
Под Киевом произошло серьезное столкновение легковушки и микроавтобуса Просмотров: 189
В 500 раз больше нормы: СБУ ликвидировала угрозу радиоактивного загрязнения
В 500 раз больше нормы: СБУ ликвидировала угрозу радиоактивного загрязнения Просмотров: 360
В Танзании молния попала в школу, пострадали 39 учеников
В Танзании молния попала в школу, пострадали 39 учеников Просмотров: 117
Убийство Дианы Хриненко: в деле назначили важное исследование
Убийство Дианы Хриненко: в деле назначили важное исследование Просмотров: 585
"Киевского маньяка" отправили в психбольницу
"Киевского маньяка" отправили в психбольницу Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
4
Детективы НАБУ задержали Гладковского
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
3
Парубий и Турчинов хотят взять Пашинского на поруки
2
"Медийный м*дак" - жена экс-нардепа поскандалила с Притулой
Голосов: 5150
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua