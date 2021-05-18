На детской площадке подорвалась девочка

В Северодонецке Луганской области на детской площадке произошел взрыв.
Пострадала 9-летняя девочка. Она подорвалась на сигнальном патроне. Ребенка госпитализировали с рассечением брови
"На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке, потому что по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько", - сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
В кустах и на скамейке нашли другие патроны.
"В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, проживающие в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла", - говорится в сообщении.
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Следователи вместе с прокуратурой обсуждают квалификацию события.
В поселке Смига Дубенского района Ровенской области от взрыва погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Взорвалось в подсобном помещении 59-летнего деда детей.
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