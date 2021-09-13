Мужчину убило дерево во время санитарной вырубки леса

Дерево на Тернопольщине насмерть привалило мужчину. Фото: Depo.Тернопиль

В Тернопольской области на 29-летнего мужчину упало дерево во время санитарной вырубки леса.

Трагедия произошла на территории Бучацкого лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

"Одно дерево раскололось и упало на потерпевшего. Его доставили в районную больницу. К сожалению, травмы от удара оказались несовместимыми с жизнью - мужчина умер в медучреждении", - говорится в сообщении.

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Подробности инцидента выясняются.

В Сумской области во время урагана погиб 13-летний школьник. Когда поднялся ветер, мальчик ехал на велосипеде домой. Он как раз проезжал над плотиной, как с соседнего дерева отломилась большая ветка. Она пролетела около 20 м и на скорости упала подростку на голову.