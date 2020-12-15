Молодого парня нашли повешенным в лесу

В Черновицкой области нашли повешенным 17-летнего парня.
Его в лесу обнаружили жители села Лашковка, сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
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"В полицию обратились жители села Лашковка и сообщили о том, что в лесополосе нашли тело повешенного парня. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 17-летний местный. Предсмертной записки парень не оставил", - говорится в сообщении.
Полицейские выясняют причины, по которым парень совершил самоубийство. Для этого они опросили родственников, друзей и односельчан, а тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
В лесу вблизи села Глинное Рокитновского района Ровенской области в петле нашли 18-летнего студента. Его искали около суток. Накануне исчезновения его обвинили в изнасиловании 14-летней девушки.
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